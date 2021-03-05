ألمانيا: لقاحا "أسترازينيكا" و"فايزر" فعالان مع السلالات المتحورة

أكدت ألمانيا أن لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" فعالان مع السلالات المتحورة لفيروس كورونا.

من جهة أخرى، أعلنت جنوب أفريقيا أنه سيتم بيع لقاح أسترازينيكا إلى الاتحاد الأفريقي لتوزيعه على الدول المحتاجة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد توقعت تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو/أيار من خلال مبادرة كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وكان من المزمع تسليم شحنات اللقاح الثلاثاء الماضي، إلى أنغولا وكمبوديا والكونغو ونيجيريا.

التطعيم عبر آلية كوفاكس

بدوره قال رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، إن بلاده، التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية كوفاكس، تسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.

وكان أستاذ علوم المناعة وأبحاث تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، الدكتور أحمد سالمان قال في مقابلة سابقة مع "العربية"، عبر الهاتف، إن اللقاحات المعتمدة تم تطويرها لمواجهة السلالات القديمة.

وأضاف أن اللقاحات الموجودة تقل فعاليتها تدريجياً أمام السلالات الجديدة، حيث تظهر طفرات فيروس كورونا كل أسبوعين.

خطة الجرعتين للقاحي فايزر ومودرنا

من جانبه، كان مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، قد قال إن على أميركا الاستمرار في خطة الجرعتين للقاحي فايزر ومودرنا.

يأتي ذلك بعد أيام من توصيته بالمسارعة في الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بغض النظر عن نوعية اللقاح.

وقال فاوتشي :"إن توافر لقاح ثالث ليس سوى أخبار جيدة وسيساعد في السيطرة على الوباء".

وكان المنظمون الأميركيون قد أعلنوا أن جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" توفر حماية قوية ضد كوفيد-19.