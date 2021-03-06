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السعودية.. هذه الأنشطة تستمر بتطبيق العزل ضد كورونا

اقتصاد السعودية مناسبة
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اقتصاد السعودية

السعودية.. هذه الأنشطة تستمر بتطبيق العزل ضد كورونا

استمرار إيقاف حفلات الزواج واجتماعات الشركات في قاعات الحفلات وصالات الأفراح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استثنى قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، في السعودية، اعتباراً من الأحد المقبل عددا من الإجراءات من بينها، استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة.

ويشمل تمديد العمل بالإجراءات الوقائية استمرار إيقاف حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

وتم الإبقاء على الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.

وشدّد مصدر في وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم.

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وأكد المصدر عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وتقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

شمل القرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 7 مارس 2021.

كانت السعودية قد أقرت في فبراير الماضي عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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