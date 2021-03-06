.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أقدم تغريدة للبيع.. قيمتها تقفز لهذا الرقم الخيالي

The company, facing slowing user growth, has been experimenting under newly appointed Chief Executive Jack Dorsey. (Reuters)
تويتر
تويتر

أقدم تغريدة للبيع.. قيمتها تقفز لهذا الرقم الخيالي

امتلاك التغريدة سيكون موثقا بشهادة رقمية تمكن حاملها من التحكم بتفاصيلها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أول تغريدة على الإطلاق على "تويتر" معروضة للبيع بعد أن أدرج رئيس Twitter جاك دورسي منشوره الشهير، على موقع Valuables لبيع التغريدات كرموز تذكارية غير قابلة للاستبدال (NFTs).

تلقت التغريدة، المنشورة من حساب Dorsey في مارس من عام 2006، عروضاً الجمعة وصلت إلى 88.8 ألف دولار في غضون دقائق من عرضها في موقع Valuables السوق الرقمي لبيع التغريدات، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

تشير العروض القديمة للتغريدة إلى أنها عُرضت للبيع في ديسمبر، لكن قائمة المعروضات للبيع اكتسبت مزيدًا من الاهتمام بعد تغريدة دورسي الجمعة. NFTs هي ملفات رقمية تعمل كتوقيعات رقمية للمصادقة على من يملك الصور ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى عبر الإنترنت.

أول تغريدة في تويتر
أول تغريدة في تويتر

تغريدة دورسي البالغة من العمر 15 عاما هي واحدة من أشهر التغريدات على المنصة ويمكن أن تجتذب المزايدين لدفع ثمن باهظ للتذكارات الرقمية الأخرى. وبلغ أعلى عرض للتغريدة 100 ألف دولار الساعة 0125 بتوقيت غرينتش السبت، ثم قفزت بعد ساعات إلى أكثر من مليوني دولار.

منذ إطلاقه قبل ثلاثة أشهر، يقارن موقع Valuables بين شراء التغريدات وشراء بطاقة بيسبول موقعة، وفي حالة تغريدة دورسي فإنه "لا يوجد سوى نسخة موقعة فريدة من التغريدة، وإذا وافق المنشئ على البيع، فيمكن امتلاكها إلى الأبد".

سيحصل مشتري التغريدة على شهادة رقمية موقعة، باستخدام التشفير، والتي ستتضمن بيانات وصفية للتغريدة الأصلية، وفقًا لموقع Valuables. ستستمر التغريدة في الظهور على موقع Twitter على الويب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

تحورات كورونا واللقاحات ومناعة القطيع.. تفاصيل هامة من الصحة العالمية تحورات كورونا واللقاحات ومناعة القطيع.. تفاصيل هامة من الصحة العالمية
أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية

الأكثر قراءة

كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان
السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد
جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية
بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات
إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية
شاهد.. السيسي يشتري فاكهة من الشارع فيكتشف مأساة شاهد.. السيسي يشتري فاكهة من الشارع فيكتشف مأساة

قبل أن تذهب

سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان

اكتشف المزيد