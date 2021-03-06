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رجل أعمال أردني يوزع ذهباً على موظفي شركته

رجل أعمال يوزع ذهبا
رجل الأعمال يوزع الذهب على موظفي شركته
شركات

رجل أعمال أردني يوزع ذهباً على موظفي شركته

بعد نجاح الشركة بفتح فروع لها في الإمارات والسعودية وفلسطين

متابع الغاء المتابعة

عمّان – محمد الطراونة 

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استطاع مدير شركة أردنية لفت انتباه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قدم مصوغات ذهبية ثمينة على موظفيه المجتهدين، ونشر فيديو بخاصية (البث المباشر) لتوثيق عملية توزيع الهدايا.

إلى ذلك، وزّع مدير الشركة المتخصصة في التسويق والإنتاج، قطعاً ذهبية ثمينة على الموظفين تقديراً لجهودهم في العمل.

ودعا مدير الشركة أحمد أبو سنينة عدداً من الموظفين إلى غرفة الاجتماعات في الشركة، وطلب منهم تباعاً، وضع أيديهم فوق قطعة قماش ممتدة على الطاولة ليحصلوا على ما تخفيه تحتها.

ووثق مقطع فيديو ردود فعل متفاوتة بين عدم التصديق والصمت والسعادة الغامرة، بعدما حصلوا على أطقم كاملة وأساور وسلاسل وخواتم وغيرها.

رجل أعمال يوزع ذهبا
رجل أعمال يوزع ذهبا

وذكرت إحدى الموظفات أنها بصدد إهداء المكافأة لوالدتها، فيما سارع موظف إلى تقديم القطعة لزوجته التي تعمل معه في المكان ذاته.

وأكد أبو سنينة الذي سبق أن أهدى بعض موظفيه هواتف حديثة العام الماضي، فعله ذلك، تشجيعاً للعطاء وإضفاء أجواء الشراكة في السراء والضراء، لا سيما بعد تداعيات "كورونا" واهتمامه بحصول المجتهدين على حوافز مستحقة قائمة على فكرة "الصدمة الإيجابية".

وتحدث المدير الذي حصدت خطوته تفاعلاً واسعاً، عن نجاح الشركة في فتح فروع في الإمارات والسعودية وفلسطين، وتحقيقها علامة تجارية ونتائج متميزة، وهذا يستدعي منح مكافآت مجزية لأصحاب الكفاءات.

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