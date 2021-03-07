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السعودية تطلق برنامج لضمان كفاءة العمالة المهنية

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اقتصاد السعودية

السعودية تطلق برنامج لضمان كفاءة العمالة المهنية

إلزامي بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ابتداءً من شهر يوليو 2021

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دبي - العربية.نت

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الأحد، برنامج "الفحص المهني" بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقالت الوزارة في بيان، إن البرنامج يهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسية اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة العربية السعودية للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.

ويسعى البرنامج للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

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وبحسب الوزارة فإن برنامج "الفحص المهني" يعمل في مسارين: المسار الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم الى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة، حيث سيتم الإلزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ابتداءً من شهر يوليو 2021.

أما بالنسبة للمسار الخارجي، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي وفقاً لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

ويستهدف البرنامج، الذي سيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.

والجدير بالذكر أن برنامج "الفحص المهني" هو أحد برامج منظومة "الاعتماد المهني" التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة العربية السعودية.

وحثت الوزارة جميع المنشآت الراغبة في إجراء الفحص المهني لعمالتها خلال الفترة الاختيارية ابتداءً من يوم غد الاثنين 8 مارس 2021 والتأكد من أهليتها إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج، كما حثت المراكز المتخصصة أو الراغبة في الحصول على الاعتماد بوصفها مراكز لإجراء الفحص المهني إلى التسجيل في ذات الرابط ليتم التحقق من أهليتها وكفاءتها قبل منحها تصريح إجراء هذه الاختبارات.

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