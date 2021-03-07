تراجع احتياطي النقد الأجنبي الصيني إلى 3.205 تريليون دولار

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي الصينية دون المتوقع في فبراير شباط إلى 3.205 تريليون دولار.

الاحتياطي الصيني هو الأضخم في العالم، وقد انخفض 5.677 مليار دولار الشهر الماضي من 3.211 تريليون في يناير كانون الثاني.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا احتياطيات قدرها 3.200 تريليون دولار في فبراير شباط.

تشهد الصين تدفقات أجنبية قوية على الأسهم والسندات في ضوء أداء اقتصادي متفوق مقارنة مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى بفضل تعافيها الأسرع من جائحة كوفيد-19.

كان اليوان الصيني تراجع 0.59% مقابل الدولار في فبراير شباط، بينما ارتفعت العملة الأميركية 0.43% الشهر الماضي أمام سلة عملات رئيسية.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية فبراير شباط، دون تغير عن مستويات نهاية يناير كانون الثاني.

لكن قيمة احتياطي الذهب الصيني انخفضت إلى 109.18 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 116.76 مليار.