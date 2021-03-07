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فنزويلا: البنك المركزي يصدر فئات نقدية جديدة.. منها ورقة بمليون "

اقتصاد

فنزويلا: البنك المركزي يصدر فئات نقدية جديدة.. منها ورقة بمليون "

بعد ارتفاع التضخم 3 آلاف بالمئة العام الماضي 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيصدر ثلاث أوراق نقدية جديدة بقيمة 200 ألف و500 ألف ومليون لوليفار.

وتأتي تلك الخطوة لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني في ظل التضخم الجامح.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد يعاني من تضخم مفرط للسنة الرابعة على التوالي، إذ وصل التضخم إلى نحو 3 آلاف بالمئة خلال العام الماضي، ويعادل الدولار الآن 1.000088 مليون بوليفار.

وفي هذا السياق، أصبح الدولار العملة الفعلية في فنزويلا، حيث تعرض الأسعار بالدولار في المتاجر، وإذا أراد المستهلكون الدفع بالعملة المحلية، فيستخدمون بطاقة ائتمان أو يجرون تحويلا مصرفيا.

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