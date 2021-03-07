وزير الصحة السعودي: أمضينا عامًا في الجائحة.. وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية

علق وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتغريدة على فيديو توعوي لأخذ اللقاحات، بالقول : "أمضينا عامًا في الجائحة، وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية، خذ الخطوة وابدأ رحلتك، فسلامتك هي الأهم، خذ اللقاح".

وجاء نشر الفيديو ضمن الحملة الوطنية تحت شعار "خذ الخطوة" لحث أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أهمية أخذ لقاح كورونا والتشجيع على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي تؤكد ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية. كما تركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص من الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا).

وتهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بمخاطر فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.