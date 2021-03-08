.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مؤشر: ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو تقفز لذروة عام

كورونا من ألمانيا
إجراءات وقاية من كورونا في أسواق ألمانيا
اقتصاد أوروبا

مؤشر: ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو تقفز لذروة عام

مؤشر سنتكس: حملات التطعيم العالمية تحرز تقدما جيدا

متابع الغاء المتابعة

برلين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مسح الاثنين أن مؤشرا لثقة المستثمرين في منطقة اليورو قفز في مارس إلى أعلى قراءة له في أكثر من عام، مدعوما بتحسن النظرة للوضح الحالي.

صعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 5.0 من -0.2 في فبراير، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2020. كان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 1.9.

وارتفع مؤشر للتوقعات إلى 32.5 من 31.5 في فبراير، في حين صعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى -19.3 من -27.5 في فبراير.

وقالت سنتكس في بيان إن حملات التطعيم العالمية تحرز تقدما جيدا، مما يعزز الآمال في حماية فعالة.

وأضاف "يسمح ذلك بفتح أسرع للاقتصاد. هذا ما يراهن عليه المستثمرون".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد