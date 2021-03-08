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تحويلات المغتربين الأردنيين تهبط 9.1% في 2020

دينار اقتصاد الأردن
تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 9.1% العام الماضي
اقتصاد الأردن

تحويلات المغتربين الأردنيين تهبط 9.1% في 2020

بلغت 3.7 مليار دولار في العام 2019

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عمان - رويترز

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قال البنك المركزي الأردني اليوم الاثنين، إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 9.1% العام الماضي إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار).

كانت قيمة تحويلات العاملين في الخارج، أحد مصادر الأردن الرئيسية للعملة الصعبة، بلغت 3.7 مليار دولار في العام 2019، بما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثرت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج سلبا من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة فيروس كورونا.

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وبحسب أرقام سابقة للبنك المركزي الأردني، فإن احتياطي العملات الأجنبية تراجع 1% في يناير 2021 إلى 10.45 مليار دينار (14.76 مليار دولار) مقارنة مع مستواه في نهاية 2020.

السياحة الأجنبية شبه متوقفة في الأردن بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي مصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة إلى جانب تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية، بحسب وكالة "رويترز".

إلى ذلك، أشار المركزي الأردني إلى أن الدخل السياحي للمملكة هبط 76% في العام الماضي إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار).

ونتيجة لجائحة كورونا، أغلقت الحكومة المطارات في العام الماضي لنحو 6 أشهر، وأرجأت إعادة فتحها مرارا بسبب المخاوف من ارتفاع إصابات كوفيد-19.

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