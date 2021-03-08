.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق يمدد حظر التجول أسبوعين مع زيادة الإصابات

كورونا من العراق
إجراءات وقاية من كورونا في العراق
اقتصاد العراق

العراق يمدد حظر التجول أسبوعين مع زيادة الإصابات

الحظر الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد.. والجزئي لبقية أيام الأسبوع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، اليوم الاثنين، تمديد حظر التجوال الصحي لمدة أسبوعين.

وتشمل إجراءات حظر التجوال الشامل في العراق لأيام الجمعة والسبت والأحد، بينما يطبق الحظر الجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن تمديد حظر التجول يأتي "نظراً للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة".

وتشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات.

شركات النفط والسفر تدعم الأسهم الأوروبية أسواق المال الأسهم الأوروبية شركات النفط والسفر تدعم الأسهم الأوروبية

كما يأتي القرار للحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً لتوصيات وزارة الصحة.

واضافت أن التمديد يبدأ من التاسع من مارس الحالي، حتى 22 من الشهر نفسه، مؤكدة على "الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد