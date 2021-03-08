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نبأ سار.. خصومات للحاصلين على لقاح كورونا في السعودية

مركز لقاح كورونا في السعودية
مراكز توزيع لقاح كورونا في السعودية
لقاح كورونا

نبأ سار.. خصومات للحاصلين على لقاح كورونا في السعودية

وزارة التجارة السعودية تتيح للمتاجر منح خصومات خاصة للحاصلين على اللقاح المجاني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أتاحت وزارة التجارة السعودية للمتاجر الإلكترونية والأسواق والمراكز التجارية ومحلات السلع والخدمات خدمة منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" وذلك سعيًا لسلامة المجتمع وتشجيعًا لأخذ اللقاح.

ويسرت "التجارة" لجميع المتاجر منح هذه الخصومات دون الحاجة للحصول على تراخيص للتخفيضات، ودون خصم أي رصيد من التخفيضات السنوية المصرح بها للمنشأة أو المتجر، كما لا تتطلب الخدمة دفع الجهة المقدمة للخدمة أي رسوم مالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كان وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة كشف في مقابلة مع قناة "العربية" أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات المجتمعية مجانا داخل المملكة.

وقال الربيعة إن وزارة الصحة توسعت، بالتوزيع ابتداء من مراكز اللقاحات، ثم المستشفيات والمراكز الصحية، وأيضا المستشفيات الخاصة، ونتوسع في الصيدليات المجتمعية.

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وبسؤاله حول مجانية اللقاح، قال الربيعة: "سنوفر اللقاحات في مكان قريب للمتلقي، وهي مجانية دائماً".

وتقوم هيئة الغذاء والدواء في المملكة، حالياً بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.

من جانب آخر، استثنى قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، في السعودية، اعتباراً من الأحد الماضي عددا من الإجراءات من بينها، استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة.

ويشمل تمديد العمل بالإجراءات الوقائية استمرار إيقاف حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

اللقاح في السعودية.. من الشوارع والأسواق إلى مراكز متخصصة
اللقاح في السعودية.. من الشوارع والأسواق إلى مراكز متخصصة

وتم الإبقاء على الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.

وشدّد مصدر في وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم.

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