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تراجع الناتج الداخلي في منطقة اليورو لـ -6.6%

منطقة اليورو
انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو عام 2020 جاء أقل بقليل مما كان متوقعاً
اقتصاد أوروبا

تراجع الناتج الداخلي في منطقة اليورو لـ -6.6%

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بروكسل – أ ف ب

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أظهرت أرقام كشفها المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" أن انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو عام 2020 جاء أقل بقليل مما كان متوقعا، وبلغ 6,6-% مقارنة مع -6,8% كانت متوقعة أساسا.

والتراجع في كل دول الاتحاد الأوروبي كان مماثلا، حيث بلغ -6,2% على وتيرة سنة، مقابل -6,4% كانت متوقعة.

في المقابل، بقيت أرقام الفصل الرابع من عام 2020 مقارنة بالفصل السابق دون تغيير: -0,7% في منطقة اليورو و-0,5% في الاتحاد الأوروبي، في هذا التقدير الثالث لأرقام النمو لهذه الفترة.

على الرغم من مقاومة أفضل مما كان متوقعا في نهاية العام بفضل الأداء الجيد للصناعة الألمانية، كان أداء أوروبا أسوأ بكثير من منافسيها.

وفي العام الماضي انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,5% في الولايات المتحدة و3,1% في روسيا وارتفع بنسبة 2,3% في الصين.

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