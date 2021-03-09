الإمارات ترخص تشغيل الوحدة الثانية في محطة براكة النووية

منحت الإمارات ترخيصا لتشغيل الوحدة الثانية في محطة براكة النووية.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أعلنت نجاح شركة نواة للطاقة في الوصول بمفاعل المحطة الأولى في محطة براكة إلى 100% من طاقته الإنتاجية.

وسوف تنتج براكة 1400 ميغاوات من الطاقة، ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2020 عن تخرج المجموعة الأولى من برنامج شهادة إدارة محطات براكة للطاقة النووية، والتي شملت 7 كفاءات إماراتية متخصصة.

وعند إنجاز المحطات الأربع للمشروع من المتوقع أن توفر 25% من احتياجات الدولة من الطاقة، ما سيساهم في خفض البصمة الكربونية للقطاع في الدولة.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في غرب إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وتحتوي على 4 مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاماً.

وتعتبر محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

ومنذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي في العام 2009، تعاونت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بشكل وثيق مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة بقطاع الطاقة النووية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، وفي إطار متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.