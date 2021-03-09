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السعودية: 500 ألف منشأة  تستفيد من منصة "قوى"

منصة قوى السعودية
منصة قوى السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية: 500 ألف منشأة  تستفيد من منصة "قوى"

المنصة ترفع مستوى الجودة في سوق العمل وتعزز التحول الرقمي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات منصة "قوى" بلغ أكثر من 500 ألف منشأة.

وأكدت أهمية دور المنصة في دعم المنشآت من خلال تسهيل الإجراءات، وزيادة الشفافية، ورفع مستوى الجودة في سوق العمل.

وتقدم المنصة أكثر من 85 خدمة للمنشآت، من أبرزها خدمة المستشار الإلكتروني التي تهدف إلى تقييم وضع المنشأة بشكل آلي.

كما تقدم المنصة خدمات أخرى، من بينها خدمة التقرير الشهري، إضافة إلى خدمة حاسبة نطاقات التفاعلية بهدف مساعدة المنشآت على اشتراطات التوطين قبل تأسيس الأعمال.

توفر منصة قوى خدمات تتيح إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بالعمل بسهولة وأتمتة كاملة. وتهدف الخدمات المقدمة عبر منصة قوى إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز الخدمات، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.

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