عُمان تقر تخفيضات ضريبية وإقامات طويلة الأمد لتحفيز اقتصادها

أعلنت سلطنة عمان أنها ستخفض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، وستمنح إقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقل "التلفزيون العماني".

وفي تغريدة على تويتر، يظهر أن ذلك يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات والتحفيز بهدف دعم النمو الاقتصادي.

وتخطط سلطنة عمان لفرض ضرائب على الدخل في العام 2022 لتصبح أول دولة خليجية تقوم بفرض هذا النوع من الضريبة.

وبحسب تصريحات لوزير المالية خلال استعراض الخطة الاقتصادية 2024، من المتوقع أن يتم فرض هذه الضريبة على الأفراد ذوي الدخل المرتفع دون تحديد تفاصيل إضافية.

وأضاف الوزير أن المبادرة بفرض ضريبة الدخل ما زالت قيد الدراسة حيث تخطط السلطنة لإيجاد طرق لتنويع الاقتصاد، وقد قامت بإقرار فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من إبريل المقبل.

وستفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة، مع بعض الاستثناءات المحددة في القانون.

جلالته يؤكد بأن تلك الخطة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام ۲۰۲۱م في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي۲۰۲۰م و۲۰۲۱م . — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) March 9, 2021

ويهدف القرار إلى دعم تحقيق أهداف عمان في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيرادات الدولة، كما أنها ستساهم في تحسين الخدمات العامة ومواصلة تطوير البنية الأساسية في المستقبل، بحسب البيان.

وبموجب القانون، لن تشمل الضريبة قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الخاصة بذوي الإعاقة.