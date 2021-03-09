المركزي الفرنسي يتوقع نمواً طفيفاً في الربع الأول

قال البنك المركزي الفرنسي، إن اقتصاد فرنسا يتجه في مسار للعودة إلى النمو في الربع الأول، بينما تعطل قيود فيروس كورونا تعافيا أقوى.

وأضاف البنك، أمس الاثنين، أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل على الأرجح نموا "إيجابيا بشكل طفيف" في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة مع الربع السابق عندما انكمش 1.4%.

وقال المركزي الفرنسي في توقعاته الاقتصادية الشهرية، إن معدل النمو للربع الأول إذا استمر طوال 2021 بكامله فإن الاقتصاد سيسجل نموا سنويا 4% هذا العام.

وكان البنك قد توقع في ديسمبر كانون الأول نموا قدره 5% للعام الحالي، ومن المنتظر أن يقدم الأسبوع القادم تحديثا متعمقا لتوقعاته الاقتصادية الطويلة الأجل.

وفرضت الحكومة الفرنسية قيودا جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في بعض مناطق البلاد مع بقاء الإصابات الجديدة بالفيروس مرتفعة، وأمرت بإغلاق مركز التسوق الكبيرة. لكنها لم تفرض حتى الآن موجة ثالثة من الإغلاق العام في أرجاء البلاد.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن نشاط الاقتصاد الفرنسي حاليا منخفض 5% عن مستويات ما قبل الجائحة، بلا تغيير عن الشهر الماضي.