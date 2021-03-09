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مصر.. عجز الميزان التجاري يهبط 14% لـ 3.2 مليار دولار

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اقتصاد مصر

مصر.. عجز الميزان التجاري يهبط 14% لـ 3.2 مليار دولار

تراجع الواردات 8.1% إلى 6 مليارات دولار خلال 12 شهراً

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دبي - العربية.نت

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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء إن عجز الميزان التجاري هبط نحو 14% على أساس سنوي في ديسمبر 2020 إلى 3.28 مليار دولار.

أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 0.1% عنها قبل عام إلى 2.76 مليار دولار في ديسمبر، في حين تراجعت الواردات 8.1% إلى 6.04 مليار دولار.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار في فبراير 2021 من 40.101 مليار دولار في يناير، ومقارنة مع 40.063 مليار في ديسمبر الماضي.

من جانب آخر، كان العجز في المعاملات الجارية ارتفع قبل عدة أشهر إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2020 من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستثمارات في النفط والغاز.

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وأوضح البنك المركزي في بيان سابق أن "المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/يونيو 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)".

وأضاف "إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار)".

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