وزيرة التجارة: من مصلحة أميركا أن يكون الدولار قويا

رفضت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموند دعوات إلى إضعاف الدولار، قائلة إن الدولار القوي في مصلحة الولايات المتحدة.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف مقابل سلة من العملات يوم الاثنين وسط توقعات بنمو اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم.

وأدى هذا أيضًا إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما عزز جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وارتفع الدولار بنحو 2.5% منذ بداية السنة بعد انخفاضه بنسبة 4٪ في الربع الأخير من عام 2020.