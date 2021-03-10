ستاندرد أند بورز تتوقع نمو الإقراض في السعودية 10% في 2021 و2022

توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أن يبقى نمو الائتمان المحلي السعودي قويا خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بعد زيادة الائتمان المحلي في المملكة بـ 14% خلال عام 2020.

وقالت الوكالة إن حجم الإقراض في السعودية حقق نموا بـ 14% خلال 2020 مع توقعات لأن يسجل النمو 10% في 2021 و2022.

وأوضحت أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن مبادرات استثمارية، ومن المتوقع أن تحفز نمو ائتمان الشركات خصوصاً في قطاع البناء.

وأشارت إلى أن خطط السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 والطلب القوي على الإسكان من المواطنين سيدعم النمو القوي في قروض التجزئة والرهون العقارية.

وأشارت إلى أنها تتوقع زيادة محافظ الرهن العقاري في السعودية بنحو 30% سنويا على مدار العامين المقبلين. وتوقعت أن تتخطى نسبة حجم ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي 80% في 2021 و2022.