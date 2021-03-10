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مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية

مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية

خلال اجتماع أمس برئاسة الملك سلمان 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس عبر الاتصال المرئي، والذي وافق خلاله على 10 قرارات.

ومن أبرز القرارات التي وافق عليها المجلس، إقرار مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، وتشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.

ووافق المجلس أيضا على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافقة على قيام مراكز تجميع بلازما الدم - التي سوف تُنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص - بتعويض المتبرعين ببلازما الدم مالياً - من مواردها الخاصة - مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز.

ووافق المجلس أيضا على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وأيضا، وافق المجلس على نموذج (مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية في المدن وحوكمته) في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ليكون نموذجاً استرشادياً يستفاد منه من قبل الجهات المعنية.

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