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مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

مجلس الوزراء السعودي السعودية عقد جلسته عبر الاتصال المرئي الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
مجلس الوزراء السعودي السعودية عقد جلسته عبر الاتصال المرئي الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

تقيس أداء الجهات الحكومية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس عبر الاتصال المرئي، والذي وافق خلاله على 10 قرارات.

وفي الإطار ذاته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه إن هيئة الحكومة الرقمية ستكون رافداً هاماً لخلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل دون أي منغصات، إضافة إلى رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية.

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يذكر أن أبرز مهام الهيئة تتمثل في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرّقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرّقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرّقمية ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرّقمي الحكومي، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية، إضافة إلى حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرّقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرّقمية.

وتتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرّقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرّقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرّقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزّوار.

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