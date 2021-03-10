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ارتفاع التضخم بالمدن المصرية إلى 4.5% في فبراير

اقتصاد مصر مناسبة
ارتفاع التضخم في المدن 0.2% على أساس شهري
اقتصاد مصر

ارتفاع التضخم بالمدن المصرية إلى 4.5% في فبراير

بنك الاستثمار فاروس: الأرقام متوقعة وأقل من مستهدفات البنك المركزي

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القاهرة – رويترز

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 4.5% على أساس سنوي في فبراير شباط من 4.3% في يناير كانون الثاني.

لكنه مازال بعيدا عن المستويات المستهدفة من البنك المركزي عند 7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن 0.2% بعد انخفاضه بنسبة 0.4%.

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الفاكهة ارتفعت 12.7% على أساس سنوي ومجموعة الحبوب والخبز 2.7%، بينما تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات 11.1% على أساس سنوي.

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وفي هذا السياق، قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "الأرقام متوقعة وجيدة ومازالت تحت السيطرة وأقل من مستهدفات البنك المركزي".

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018.

وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.

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