ارتفاع التضخم بالمدن المصرية إلى 4.5% في فبراير

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 4.5% على أساس سنوي في فبراير شباط من 4.3% في يناير كانون الثاني.

لكنه مازال بعيدا عن المستويات المستهدفة من البنك المركزي عند 7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن 0.2% بعد انخفاضه بنسبة 0.4%.

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الفاكهة ارتفعت 12.7% على أساس سنوي ومجموعة الحبوب والخبز 2.7%، بينما تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات 11.1% على أساس سنوي.

وفي هذا السياق، قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "الأرقام متوقعة وجيدة ومازالت تحت السيطرة وأقل من مستهدفات البنك المركزي".

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018.

وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.