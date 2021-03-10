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دبي تمدد تجميد الرسوم الحكومية حتى مطلع 2023

دبي

دبي تمدد تجميد الرسوم الحكومية حتى مطلع 2023

أقرته في 2018

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دبي - العربية.نت

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أصدرت الحكومة في دبي قرارا بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية حتى مطلع عام 2023. يأتي ذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي في الإمارة وتعزيز التنافسية فيها وجذب الاستثمارات إليها.

ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة. الجدير بالذكر أنه تقرر تجميد الرسوم الحكومية في إمارة دبي في شهر مارس عام 2018.

وكانت حكومة دبي قد قدمت خمس حزم تحفيزية على مدار الـ 12 شهراً الماضية للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كورونا، حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم 7 مليارات درهم.

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