دعم برنامج حساب المواطن بالسعودية يرتفع لـ24.5 مليار دولار

أودع برنامج "حساب المواطن" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، نحو 1.9 مليار ريال (507 ملايين دولار)، مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وذكر البرنامج في بيان له، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ نحو 16.4 مليون ريال (4.37 مليون دولار)، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته نحو 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) منها 683 مليون ريال (182.1 مليون دولار) تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأضاف القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وبرنامج "حساب المواطن" أطلقته الحكومة السعودية نهاية عام 2017، لدعم الأسر عبر تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي.