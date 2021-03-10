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بريطانيا: 23 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

Lorna Lucas, 81, reacts as she receives the first of two Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine jabs shortly before her husband, Winston also has one administered at Guy's Hospital in London, Tuesday, Dec. 8, 2020. (AP)
توزيع اللقاحات في لندن
لقاح كورونا

بريطانيا: 23 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

رئيس الوزراء بوريس جونسون: لم نمنع تصدير اللقاحات

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دبي - العربية.نت

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أكد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون أن بلاده لم تمنع تصدير اللقاحات، في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الصحية أن 23 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المملكة المتحدة.

وأكدت الحكومة البريطانية، ثقتها بقدرة الشركات على توريد اللقاحات وفق الالتزامات التعاقدية.

بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيتلقى خلال الشهر الحالي، 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر، في ظل تسارع التوسع في حملات التطعيم على المستوى الأوروبي.

وفي فرنسا جرى الإعلان عن تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

كان مسؤول بالبيت الأبيض، أكد السعي للحصول على 100 مليون جرعة إضافية من جونسون آند جونسون.

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بدورها حذّرت مسؤولة كبيرة في الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، البلدان من إعطاء تصريح طارئ للقاح "سبوتنيك-في" الروسي دون مزيد من البيانات، قائلة إنها ستكون بمثابة لعبة "الروليت الروسية".

وقالت كريستا فيرتهومر-هوخا "يمكن أن يكون لدينا سبوتنيك-في في الأسواق مستقبلا بعد مراجعتنا البيانات الضرورية". ومع ذلك، بدأت المجر استخدامه بينما طلبت جمهورية التشيك وسلوفاكيا أيضا جرعات منه وقد تحذو النمسا حذوهما.

من جانبه قال متحدث باسم وزير الصناعة الفرنسي: "على قدر علمنا، لم يتم توقيع أي عقد مع شركة في فرنسا لإنتاج لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19" بحسب "رويترز".

كان كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الصندوق السيادي للثروة، قال الثلاثاء إن الصندوق أبرم اتفاقات مع منشآت إنتاج في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لتصنيع لقاح (سبوتنيك في) المضاد لكوفيد-19.

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