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هل يتدخل "المركزي الأوروبي" في وجه قوة الدولار؟

اقتصاد أوروبا

هل يتدخل "المركزي الأوروبي" في وجه قوة الدولار؟

قد يمنع ارتفاع عائدات السندات

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دبي - العربية.نت

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حقق اليورو مكاسب قوية أمام الدولار، اليوم الخميس، مع ترقب اجتماع المركزي الأوروبي وأية إشارات محتملة للتدخل في وجه قوة العملة الموحدة.

هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال التعاملات المبكرة بالجلسة الأوروبية اليوم الخميس، وشهدت أسواق العملات شهية معتدلة للمخاطرة مع تحول الانتباه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد السياسة.

ويتوقع أن يبعث صانعوا السياسات رسالة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي مفادها أنهم سيمنعون ارتفاع عائدات السندات من جديد لتُلحق الضرر بالآفاق الاقتصادية للتكتل، نقلاً عن رويترز.

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ومن المتوقع أن يشير البنك إلى وتيرة أسرع في طباعة النقود لكن دون الإضافة إلى حزمة سياسته القوية فعلا.

ومن المقرر أن يتخذ البنك قراره بشأن السياسة النقدية الساعة 1245 بتوقيت غرينتش يعقبه مؤتمر صحفي الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، وفقاً لرويترز.

وانخفض الدولار بنحو 0.2% عند 91.606 مقابل سلة من العملات، بعدما تراجع من ذروة ثلاثة أشهر عند 92.506 التي بلغها يوم الثلاثاء.

وكان اليورو مرتفعا نحو 0.3% مقابل الدولار مسجلا 1.19585 دولار. وتراجع 2.1% منذ بداية العام.

وشهدت أسواق عملات أخرى مؤشرات على زيادة متوسطة في شهية المخاطرة.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي للجلسة الثالثة، وبلغ كلاهما أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وسجلت الكرونة النرويجية أقوى مستوى فيما يزيد قليلا عن عام واحد مقابل اليورو، وجرى تبادل العملتين عند 10.032.

وهبط الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أمام كل من الدولار واليورو.

وتراجع الين الياباني نحو 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 108.605.

وساعدت الموافقة النهائية لمجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء على مشروع قانون الإنقاذ المالي من تبعات كوفيد-19 الخاص بالرئيس جو بايدن، والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، أيضا في تحسن شهية المخاطرة.

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