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القاهرة والخرطوم تتفقان على إنشاء صندوق سيادي

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القاهرة والخرطوم تتفقان على إنشاء صندوق سيادي

لتمويل المشروعات بين البلدين

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دبي - العربية.نت

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قالت مصادر لقناة العربية، اليوم الخميس، إن القاهرة والخرطوم اتفقتا على إنشاء صندوق سيادي لتمويل المشروعات بين البلدين.

وكشفت المصادر، عن مناقشات مصرية سودانية لإنشاء خط سكك حديد بين البلدين، وكذلك إزالة تأشيرات الدخول بين البلدين.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول "متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس إلى الخرطوم، وكذلك تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل".

واستعرض الجانبان آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان، فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وجرى التوافق على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار القادم.

ورحب الرئيس السيسي بالدكتور حمدوك في القاهرة، معربا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل، مؤكدا أن تلك الثوابت طالما مثلت نهجا راسخا للسياسة المصرية، خصوصا في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها السودان والذي يحتاج كل الدعم من أشقائه لتعزيز الاستقرار والتنمية به.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل، ومن ثم أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين، وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بما يجعله نموذجاً يحتذى به لباقي المنطقة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم الأسبوع الماضي.

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