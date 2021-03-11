فاق التوقعات.. 1.9 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية التركي

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا 1.867 مليار دولار في يناير كانون الثاني.

ويزيد ذلك عن توقع استطلاع أجرته رويترز بأن يسجل العجز 1.62 مليار دولار.

وكان ميزان المعاملات الجارية للبلاد قد سجل عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.

قرار وشيك بشأن الفائدة

إلى ذلك، ارتفعت الليرة التركية نحو 1% اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة لليوم الثالث على التوالي مع تنامي التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة من 17% الأسبوع القادم.

واستقرت الليرة عند 7.44 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، لترتفع من إغلاق أمس الأربعاء عند 7.5120.

وصعدت الليرة لتصل إلى 7.7840 يوم الاثنين في ظل ارتفاع عوائد السندات الأميركية.