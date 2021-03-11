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بوتين: صندوق الثروة الروسي قد ينمو 2.7 مليار دولار شهريا

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اقتصاد روسيا

بوتين: صندوق الثروة الروسي قد ينمو 2.7 مليار دولار شهريا

الميزانية الاتحادية الروسية قد تتلقى دعما بأكثر من 27 مليار دولار من إيرادات إضافية هذا العام

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موسكو – رويترز

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن صندوق الثروة الوطني الروسي، قد ينمو بين 180 و200 مليار روبل (2.45-2.72 مليار دولار) شهريا وفقا لأوضاع السوق.

وكانت وزارة المالية قالت في وقت سابق اليوم إن الميزانية الاتحادية الروسية قد تتلقى دعما بأكثر من تريليوني رويل (27 مليار دولار) من إيرادات إضافية هذا العام إذا ظلت أسعار النفط وسعر صرف الروبل عند المستويات الحالية.

وأضافت الوزارة أن من المقرر تحويل هذه الأموال الإضافية إلى صندوق الثروة.

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إلى ذلك، كانت أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الحكومية في روسيا، أن الاقتصاد الروسي قد انكمش 3.1% في 2020 وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو أكبر انكماش في 11 عاما.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم في أواخر 2020 قد توقعوا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 3.7% بينما أشارت آخر توقعات لوزارة الاقتصاد إلى أن الاقتصاد سينكمش 3.9%.

وقالت هيئة الإحصاء (روستات) إن انكماش الاقتصاد في 2020 "مرتبط بالإجراءات التقييدية الهادفة لمحاربة فيروس كورونا وهبوط في الطلب العالمي على موارد الطاقة".

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