الصحة السعودية: أكثر من 1.7 مليون شخص تلقوا لقاحات كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية إن أكثر من 1.7 مليون شخص تلقوا لقاحات.

وذكرت أنه تم تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليصبح الإجمالي 381348 حالة، فيما تم تسجيل 267 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371850 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6551 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بلغ 2947 والحالات الحرجة 538 حالة.

وأمس أفادت وزارة الصحة أن لقاح فيروس كورونا يسهم في خفض معدل الوفيات بشكل كبير جدًا يصل إلى 84%، فيما ينخفض معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%.

وتابع حساب تايع لوزارة الصحة على تويتر بأنه بعد 14 إلى 20 يومًا من تلقي اللقاح تنخفض الوفيات بنسبة 72%، وتصل لنسبة 84% بعد 21 إلى 27 يومًا من تلقي اللقاح.

وأعلنت الوزارة الأربعاء التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة حيث يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.

وأشارت الصحة أنه تم تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كافة مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وقبل أيام علق وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتغريدة على فيديو توعوي لأخذ اللقاحات، بالقول: "أمضينا عامًا في الجائحة، وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية، خذ الخطوة وابدأ رحلتك، فسلامتك هي الأهم، خذ اللقاح".

وجاء نشر الفيديو ضمن الحملة الوطنية تحت شعار "خذ الخطوة" لحث أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أهمية أخذ لقاح كورونا والتشجيع على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي تؤكد ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية. كما تركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص من الإصابة بفيروس كورونا.