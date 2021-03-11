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الصحة السعودية: لقاح كورونا يخفض الوفيات بنسبة 84%

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لقاح كورونا (تعبيرية)
لقاح كورونا

الصحة السعودية: لقاح كورونا يخفض الوفيات بنسبة 84%

معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى يصل إلى 72%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الصحة السعودية إن لقاح فيروس كورونا يسهم في خفض معدل الوفيات بشكل كبير جداً يصل إلى 84%.

وذكرت الوزارة عبر حساب "عش بصحة" التابع لها على تويتر أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%.

وذكر الحساب أنه بعد 14 إلى 20 يوماً من تلقي اللقاح تنخفض الوفيات بنسبة 72%، وتصل لنسبة 84% بعد 21 إلى 27 يومًا من تلقي اللقاح.

واليوم الخميس أعلنت وزارة الصحة أن أكثر من 1.7 مليون شخص تلقوا لقاحات.

وذكرت أنه تم تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليصبح الإجمالي 381348 حالة، فيما تم تسجيل 267 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371850 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6551 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بلغ 2947 والحالات الحرجة 538 حالة.

وأعلنت الوزارة الأربعاء التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة حيث يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.

وأشارت الصحة أنه تم تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة، وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كافة مناطق المملكة، وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

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