اقتصاد بريطانيا ينكمش 2.9% في يناير

كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا انكمش 2.9% في يناير كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر كانون الأول، وهي وتيرة أقل حدة مما كان متوقعا، إذ دخلت البلاد مجددا في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا 4.9%.

وقال بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4% في الربع الأول من 2021، ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق لكن أيضا بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال جوناثان أثو، المسؤول في مكتب الإحصاءات الوطنية "تلقى الاقتصاد ضربة واضحة في يناير كانون الثاني، وإن كانت أقل مما توقعه البعض، مع تأثر متاجر التجزئة والمطاعم والمدارس ومصففي الشعر بأحدث إغلاق. التصنيع أيضا شهد أول تراجع منذ أبريل نيسان مع انخفاض تصنيع السيارات بشكل كبير. لكن الزيادات في الخدمات الصحية نتيجة توزيع اللقاح وتسارع الاختبارات عوضت جزئيا الانخفاضات في صناعات أخرى".

وانكمش اقتصاد بريطانيا 1.7% في ثلاثة أشهر حتى يناير كانون الثاني، وهو مستوى أقوى من متوسط التوقعات بانكماش 2.5% في استطلاع أجرته رويترز.

وقال مكتب الإحصاءات، إن الاقتصاد أقل 9.2% مما كان عليه في يناير كانون الثاني من العام الماضي.