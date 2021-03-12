مصر تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن الحكومة تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040 من 1.6 مليار دولار حاليا.

وأضاف في لقاء نظمته غرفة التجارة الأميركية في مصر، أمس، أن القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.

وأوضح الملا أن الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما في نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في عام 2020 والتي حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا.

وأشار إلى أن 11 شركة مصرية وعالمية فازت بنحو 82 منطقة للبحث عن الذهب، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمى بحيرة ناصر.