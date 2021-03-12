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الإمارات تعلن عن صندوق بـ 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

علما الإمارات وإسرائيل
علما الإمارات وإسرائيل
الإمارات وإسرائيل

الإمارات تعلن عن صندوق بـ 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

ضمن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الإمارات عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل.

وستقوم دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

يأتي ذلك بعدما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، جرى خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

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وسيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.

يأتي تأسيس الصندوق بعد التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي التاريخي بين البلدين، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اثنين من الاقتصادات المزدهرة في المنطقة وفتح المجال للاستثمارات وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين والمنطقة.

وتعد هذه المبادرة أحد نتائج اتفاقية السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وتجسد روح الصداقة والتعاون بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى إرادتهم المشتركة للنهوض بالمنطقة وتقديم نموذج لفوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة.

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