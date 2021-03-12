بشرى سارة.. هذه الفئات محصنة من كورونا البريطانية

قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، آنا بوبوفا، إن الذين أصيبوا بفيروس كورونا أو تلقوا اللقاح المضاد له، لن يصابوا بطفرته البريطانية.

وأضافت بوبوفا لوكالة الأنباء الروسية "تاس" أن المصابين بالسلالة المنتشرة بشكل أساسي في روسيا، لا يمكن أن يصابوا بالطفرة البريطانية.

وأوضح أن "الأشخاص الذين تلقوا أيا من اللقاحين الروسيين لا يمكن أن يصابوا بالمرض لأن الأجسام المضادة المتشكلة في دمائهم تقوم بتحييد السلالة التقليدية والطفرة البريطانية على حد سواء".

وأشارت إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية تجري فحوصات أكثر دقة للأشخاص الذين خالطوا مصابين بطفرات الفيروس لمنع انتشارها.