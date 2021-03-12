فرنسا ترحب بـ "جونسون آند جونسون".. وتؤكد: لقاح أسترازينيكا فعال

قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة إن منح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح جونسون آند جونسون خبر رائع، بعدما وافق الاتحاد الأوروبي أمس على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون أند جونسون.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، في وقت سابق الخميس، قد أعلنت أنها ستبحث منح لقاح جونسون آند جونسون الترخيص.

تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت مصادر أوروبية يوم الثلاثاء، أن شركة جونسون أند جونسون تواجه مشكلة في توريد مكونات اللقاح، مشيرةً إلى أن الشركة ترفض التعليق على تأخير محتمل في توريد اللقاحات.

من جهتها، أكدت شركة جونسون أند جونسون أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تلقي شحنات اللقاح في الربع الثاني هذا العام.

ومنذ أن كشفت شركة جونسون أند جونسون عن لقاحها، ومدى فعاليته التي قدرت بأقل من 72% مقارنة بنحو 95% لمودرنا وفايزر بوينتك، خشي مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة من أن ينظر بعض الأميركيين إلى اللقاح الجديد باعتباره اختياراً أقل شأناً من غيره، لكن الأيام الأولى من طرحه أظهرت أمرا مفاجئا وغير متوقع.

وأبدى العديد من الناس حرصهم على الحصول عليه؛ لأنهم يريدون الراحة في جرعة واحدة، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي.

وأظهر مسؤولو الصحة العامة حماستهم بشأن السرعة التي يمكنهم بها توزيع جرعة واحدة، لاسيما في المجتمعات النائية التي قد لا تتمكن من الوصول إلى اللقاح بسهولة.

أسترازينيكا

وقالت الوزارة إن لقاح أسترازينيكا للحماية من كورونا أظهر فعالية كبيرة.

يأتي ذلك وسط المخاوف التي أثيرت مؤخرا حول استخدام اللقاح، وحول الآثار الجانبية التي يسببها.

ومع ذلك، أكد زعماء أوروبا في أكثر من مناسبة أن لقاح شركة أسترازينيكا الذي تطوره مع أكسفورد، آمن وفعال حتى مع السلالات المتحورة.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن تحقيقا أوليا لم يكشف عن أي صلة بين لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا ووفاة ممرضة نمساوية تم حقنها به.

وقالت الوكالة في بيان: "لا يوجد في الوقت الحاضر ما يشير إلى أن التطعيم كانت له هذه العواقب التي لا تندرج ضمن الآثار الجانبية المذكورة لهذا اللقاح"، في إشارة أيضا إلى ممرضة أخرى تم نقلها إلى المستشفى إثر انسداد رئوي عانت منه بعد تطعيمها.