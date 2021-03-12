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فرنسا توافق على مواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

AstraZeneca
لقاح استرازينيكا
لقاح كورونا

فرنسا توافق على مواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

وسط مخاوف من الآثار الجانبية

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دبي - العربية.نت

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وافقت وكالة الأدوية الفرنسية، اليوم الجمعة، على مواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، أن اللقاح الإنجليزي للحماية من كورونا أظهر فعالية كبيرة.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم أيضا باستخدام لقاح أسترازينيكا.

وأثيرت مؤخرا الكثير من التساؤلات حول استخدام اللقاح، والآثار الجانبية التي يسببها.

ومع ذلك، أكد زعماء أوروبا في أكثر من مناسبة أن لقاح شركة أسترازينيكا الذي طورته مع أكسفورد، آمن وفعال حتى مع السلالات المتحورة.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن تحقيقا أوليا لم يكشف عن أي صلة بين لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا ووفاة ممرضة نمساوية تم حقنها به.

وقالت الوكالة في بيان: "لا يوجد في الوقت الحاضر ما يشير إلى أن التطعيم كانت له هذه العواقب التي لا تندرج ضمن الآثار الجانبية المذكورة لهذا اللقاح"، في إشارة أيضا إلى ممرضة أخرى تم نقلها إلى المستشفى إثر انسداد رئوي عانت منه بعد تطعيمها.

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