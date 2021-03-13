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السعودية: توزيع أكثر من مليوني جرعة لقاح كورونا

لقاح - السعودية
مركز لتلقي لقاح كورونا في السعودية
لقاح كورونا

السعودية: توزيع أكثر من مليوني جرعة لقاح كورونا

حثّت الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في جميع مناطق المملكة

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العربية.نت - مريم الجابر

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كشفت وزارة الصحة السعودية عن تخطي إجمالي عدد الجرعات الموزعة من لقاحات كورونا حاجز مليوني جرعة في المملكة.

يأتي هذا التزايد بعد إعطاء أكثر من 130 ألف جرعة تطعيم خلال يوم أمس، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي منذ إطلاق البرنامج الوطني للقاح كورونا.

وتؤكد هذه الخطوات تكامل استعدادات الوزارة وتجاوب المواطنين والمقيمين مع أهمية الحصول على اللقاح.

ويأتي ذلك بعد توسُّع الصحة في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها، كما تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم مواعيد التطعيم خلال الأيام الـ 14 القادمة جرى حجزها بنسبة عالية جداً تصل إلى 80%، وأن تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدِمة للقاح.

وحثّت الصحة الجميع على سرعة المبادرة، للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في جميع مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق "صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد على أن جميع الجهات - وبالأخص القطاع الخاص - يقدم اللقاح مجاناً وإسهاماً منهم في البرنامج الوطني وأن جميع المراكز متاحة في تطبيق "صحتي" لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

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