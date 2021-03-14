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الصحة السعودية: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

لقاح - السعودية
توزيع لقاح كورونا في السعودية
اقتصاد السعودية

الصحة السعودية: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

ذكرت أن تعليق دول أوروبية للقاح خطوة احترازية للتأكد من فعاليته

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دبي - العربية.نت

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أكدت وزارة الصحة السعودية، أن تعليق دول أوروبية للقاح أسترازينيكا يأتي كخطوة احترازية للتأكد من فعاليته.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد أنها لم تعلق استخدام أي لقاح معتمد سابقاً.

كما ذكرت أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده.

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إلى ذلك، كشفت عن تخطي إجمالي عدد الجرعات الموزعة من لقاحات كورونا حاجز مليوني جرعة في المملكة.

ويأتي هذا التزايد بعد إعطاء أكثر من 130 ألف جرعة تطعيم خلال يوم أول من أمس، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي منذ إطلاق البرنامج الوطني للقاح كورونا.

وتؤكد هذه الخطوات تكامل استعدادات الوزارة وتجاوب المواطنين والمقيمين مع أهمية الحصول على اللقاح.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت توسعت في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها.

وشهدت تلك المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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