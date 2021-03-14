كل ما تريد معرفته عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في السعودية

بدأ في السعودية اليوم الأحد التفعيل الفعلي لإلغاء نظام الكفيل ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وشمل دليل المستخدم كافة المعلومات عن كيفية الاستفادة من المبادرة.

خدمة التنقل الوظيفي

هي خدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين وتتطلب مراعاة الضوابط والشروط.

ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة

1. سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.

2. أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق

3. الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر 3 أشهر.

4. توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%.

5. ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%.

6. وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.

ضوابط خاصة بالعامل الوافد

1. أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.

2. أن يكون العامل قد أكمل 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة.

3. أن يكون العامل على رأس العمل.

4. عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.

5. الالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.

يستثنى من تطبيق ضوابط الاستفادة من الخدمة الحالات التالية

1. عدم وجود عقد عمل موثق للعامل.

2. عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.

3. عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يوما من دخول المملكة.

4. إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل.

5. موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.

خدمة الخروج والعودة

تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حسابه في منصة " أبشر".

شروط الاستفادة من الخدمة.

1. أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

2. أن يكون لدى العامل عقد عمل سار وموثق.

3. أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول وتغطي فترة الخروج والعودة.

4. أن يكون جواز السفر صالحا لمدة لا تقل عن 90 يوما.

5. أن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة.

6. ألا يوجد على العامل مخالفات مرورية.

تعليمات خاصة بالخدمة

1. وجود حساب للعامل على منصة أبشر" أفراد.

2. يتحمل العامل التكاليف المالية المترتبة على طلب تأشيرة الخروج والعودة.

3. تسمح الخدمة للعامل الوافد بطلب تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه.

4. بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.

5. ترتب على إخلال العامل بالتزاماته وعدم العودة لإكمال عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

خدمة الخروج النهائي

تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمغادرة بعد انتهاء عقد العمل الموثق أو خلال سريانه وذلك عبر حسابه في منصة أبشر.

شروط الاستفادة من الخدمة

1. أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

2. أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق . 3. أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول

3. أن يكون جواز السفر صالحا لمدة 60 يوما على الأقل .. وأن يكون العامل داخل المملكة عند تقديم الطلب .

4. ألا يكون على العامل ملكية مركبة.

5. عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل .

تعليمات خاصة بالخدمة

1. وجود حساب للعامل على منصة أبشر " أفراد " .

2. تسمح الخدمة للعامل الوافد طلب تأشيرة الخروج النهائي لمرافقيه .

3. بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

4. يترتب على إخلال العامل بالتزاماته وخروجه نهائيا من المملكة أثناء سريان عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

للاطلاع على دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية اضغط هنا