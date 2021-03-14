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يبدأ تطبيقها اليوم.. شروط حرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية

عمالة وافدة السعودية مناسبة
العمالة الوافدة بالمملكة
اقتصاد السعودية

يبدأ تطبيقها اليوم.. شروط حرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية

ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص

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دبي – العربية.نت

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مع بدء سريانها اليوم الأحد، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، 8 اشتراطات للسماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

وبحسب وثيقة للوزارة، جاءت الشروط كالتالي:

1- عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل.

2- عدم دفع أجر العامل لـ3 أشهر متتالية.

3- إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

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4- إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته.

5- في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر.

6- عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص.

7- في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضوره لجلستين في التسوية الودية.

وكانت الوزارة قد أطلقت في نوفمبر الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

عمالة وافدة بالسعودية
عمالة وافدة بالسعودية

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وقد دخلت المبادرة حيز التنفيذ اليوم في 14 مارس من عام 2021.

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