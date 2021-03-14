خبير بفريق أكسفورد للعربية: بيانات لقاح أسترازينيكا تثبت أنه آمن

أكد عضو الفريق البحثي المطور للقاح أسترازينيكا بجامعة أوكسفورد البريطانية، الدكتور المصري أحمد سالمان، أن لقاح أكسفورد أسترازينيكا، آمن وفقا لما تشير له البيانات المتاحة.

وأضاف سالمان في مقابلة مع "العربية"، أن معظم اللقاحات في العالم، واجهت شكوكا حول حدوث وفيات بالعشرات بين ملايين من تلقوا اللقاح، لكن هذا لا يعكس خطورة في اللقاح.

ونفى وجود أي دلائل على تأثير اللقاح على "سيولة الدم".

واتفق سالمان مع ما يقال حول وجود أعراض عامة مثل ارتفاع الحرارة أو الكحة، أو أعراض طفيفة في عدد من اللقاحات.

وأكد أن التجارب والبيانات المستقاة من توزيع لقاح أسترازينيكا تثبت فعاليته وأمانه.

وكانت عدد من الدول الأوروبية علقت استخدام اللقاح، ليحين التأكد من فعاليته، فيما قالت وزارة الصحة السعودية، إنها لم توقف أي لقاح معتمد لديها سابقا، مؤكدة أمان لقاح أسترازينيكا.