البنك المركزي: اقتصاد الإمارات سينمو 2.5% خلال 2021

أكد بيان لمصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي السيولة في النظام المصرفي الإماراتي عاد إلى مستواه قبل جائحة كورونا.

وقال محافظ البنك عبد الحميد سعيد في البيان إن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن ينمو 2.5% هذا العام، إذ يتعافى من الجائحة.

كان مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال في فبراير الماضي، إن نجاح برنامج التطعيم في الإمارات والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته على مستوى العديد من القطاعات في الدولة، أسهمت في رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في العام الجاري وحسن تقديرات النمو في 2020.

وأضاف أزعور أن الصندوق يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام نمواً يصل إلى 3.1% مقابل 1.3% كان يتوقعها في آخر تقرير له حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2020.

وتابع: "كما رفع الصندوق تقديرات النمو للاقتصاد المحلي من انكماش قدره 6.6% إلى 5.9% مع أداء فاق التوقعات في الربع الأخير من عام 2020".