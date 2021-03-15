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الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج تتراجع لـ667 مليار دولار بنهاية 2020

اقتصاد الخليج الشرق الأوسط مناسبة
احتياطيات دول الخليج تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً
اقتصاد الخليج

الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج تتراجع لـ667 مليار دولار بنهاية 2020

بتراجع 5.8% عن 2019

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دبي - العربية.نت

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قال مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الاثنين، إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية العام 2020، بلغ نحو 667 مليار دولار، متراجعًا بنسبة 5.8%، مقابل 707.8 مليار دولار في 2019.

وبحسب المركز، فإن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية بعد الصين واليابان وسويسرا والاتحاد الأوروبي في العام 2020.

بالاستناد لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية للسعودية البالغة نحو 453.6 مليار دولار بنهاية 2020، تمثل 68% من الأصول الاحتياطية لدول مجلس التعاون.

الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول الخليج
الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول الخليج

وبحسب مركز الإحصاء الخليجي، فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية للصين بلغت 3.357 تريليون دولار، بنهاية 2020، تلتها اليابان بنحو 1.391 تريليون دولار، ثم سويسرا بقيمة 1.083 تريليون دولار، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 1.078 تريليون دولار.

ترتيب مجلس التعاون في حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية
ترتيب مجلس التعاون في حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية
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