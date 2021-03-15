التضخم في السعودية يرتفع 5.2% فبراير الماضي

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2021 بنسبة 5.2% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وقالت الهيئة، في البيان الذي اطلعت عليه العربية.نت، إن هذا المعدل أقل من شهر يناير حيث كان 5.7%.

ويلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لايزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.

ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 11.2%، وأسعار النقل بنسبة 9.8%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك استقرارا نسبيا في فبراير مقارنة بيناير 2021، حيث انخفض بنسبة 0.1%.

تأثر مؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.9% والذي بدوره تأثر بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 1.2%.