تعافٍ واضح للاقتصاد الصيني خلال شهري يناير وفبراير

أظهرت بيانات اقتصادية قوية من الصين بداية الأسبوع بوضوح التعافي خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020، عندما أصيب النشاط الاقتصادي العالمي بالشلل مع بدء إغلاقات جائحة كورونا.

وقفز الإنتاج الصناعي بـ 35% خلال الشهرين الأولين من العام، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بـ 34%، وقفزت الاستثمارات بـ 35%.

والاقتصاد الصيني هو الوحيد بين الاقتصادات الكبرى الذي سجل نموا في 2020 مع عودة الطلب العالمي على المعدات الطبية، والأجهزة الإلكترونية . حيث نما بـ 2.3% العام الماضي، بينما تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 8.4% في العام الجاري.