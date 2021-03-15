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تعافٍ واضح للاقتصاد الصيني خلال شهري يناير وفبراير

شركات مصنع اقتصاد الصين مناسبة
احد المصانع في الصين
اقتصاد الصين

تعافٍ واضح للاقتصاد الصيني خلال شهري يناير وفبراير

%8.4 نمواً متوقعاً العام الجاري

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات اقتصادية قوية من الصين بداية الأسبوع بوضوح التعافي خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020، عندما أصيب النشاط الاقتصادي العالمي بالشلل مع بدء إغلاقات جائحة كورونا.

وقفز الإنتاج الصناعي بـ 35% خلال الشهرين الأولين من العام، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بـ 34%، وقفزت الاستثمارات بـ 35%.

والاقتصاد الصيني هو الوحيد بين الاقتصادات الكبرى الذي سجل نموا في 2020 مع عودة الطلب العالمي على المعدات الطبية، والأجهزة الإلكترونية . حيث نما بـ 2.3% العام الماضي، بينما تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 8.4% في العام الجاري.

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