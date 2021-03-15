إنتاج السيارات التركي يهبط 9.3% في فبراير

قال اتحاد صناعة السيارات التركي إن إنتاج قطاع السيارات في البلاد هبط 9.3% على أساس سنوي في فبراير شباط إلى 116 ألفا و88 سيارة، وتراجعت الصادرات 14.3% إلى 87 ألفا و908 سيارات.

وأفاد أنه في الفترة من يناير كانون الثاني إلى فبراير شباط، تراجع الإنتاج 6.5% إلى 222 ألفا و264 سيارة، في حين انخفضت الصادرات 14.1%.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا 1.867 مليار دولار في يناير كانون الثاني.

ويزيد ذلك عن توقع استطلاع أجرته رويترز بأن يسجل العجز 1.62 مليار دولار.

وكان ميزان المعاملات الجارية للبلاد قد سجل عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.