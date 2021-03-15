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تحويلات المصريين في الخارج تقفز لـ29.6 مليار دولار خلال 2020

تحويلات المصريين في الخارج مناسبة
تعتبر التحويلات مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية في مصر
اقتصاد مصر

تحويلات المصريين في الخارج تقفز لـ29.6 مليار دولار خلال 2020

بزيادة 2.8 مليار دولار عن 2019

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القاهرة - خالد حسني

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كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار، على أساس سنوي، وذلك على الرغم من التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام 2020.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، فقد بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام الماضي نحو 29.6 مليار دولار، مقابل تحويلات بلغت نحو 26.8 مليار دولار خلال 2019.

وأظهرت البيانات ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

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في الوقت نفسه، واصلت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعها لتعود إلى مستوى يتجاوز 40 مليار دولار. حيث كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي إلى 40.2 مليار دولار.

وكشفت البيانات، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى "المركزي المصري" زاد بقيمة 100 مليون دولار خلال الشهر الماضي. وكان الاحتياطي قد سجل أعلى مستوى له في تاريخ البلاد خلال شهر فبراير (شباط) الماضي عندما بلغ مستوى 45.5 مليار دولار.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن هناك مخزون استراتيجي متوفر للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات. وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن هناك استقرار في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوي.

وأوضحت أنه على الرغم من التداعيات العالمية الناتجة عن فيروس كورونا وتحقيق كثير من دول العالم انكماش في ظل هذه الأزمة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة. حيث حافظ الاقتصاد المصري الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020 / 2021، حيث بلغ 2%، الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020.

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