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مجموعة الشربتلي تعتزم استثمار 2.5 مليار دولار في مصر

مجلس الوزراء المصري ومستثمرين سعوديين
جانب من اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع مستثمرين سعوديين
اقتصاد مصر

مجموعة الشربتلي تعتزم استثمار 2.5 مليار دولار في مصر

خلال 5 سنوات

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دبي - العربية.نت

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قال رجل الأعمال السعودي، حسن الشربتلي، إن مجموعة الشربتلي تعمل على ضخ استثمارات في مصر نحو 2.5 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن المجموعة استثمرت نحو ملياري دولار خلال الـ 15 سنة الأخيرة من عمل الشركة في مصر.

وأشار إلى أن السنة التي عانى فيها العالم من جائحة كورونا، نجحت المجموعة في توقيع عقود عدد من المشروعات، منها مشروع بقيمة 500 مليون دولار، كما تستعد لتوقيع عقد آخر بقيمة 150 مليون دولار، بخلاف العديد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مع المستثمرين السعوديين، حسن الشربتلي، وفهد الشبكشي، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ورئيس هيئة التنمية السياحية، سراج الدين سعد.

وعرض المستثمرون السعوديون خلال الاجتماع تقريراً حول الموقف الراهن للاستثمارات الخاصة بمجموعة الشربتلي السعودية في مصر، وكذا الخطط المستقبلية لزيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في ضوء خبرتها الكبيرة في العمل السوق المصري.

وأكد رئيس الوزراء المصري، ترحيب الحكومة بكافة المستثمرين الراغبين في التوسع في الاستثمار في السوق المصري، واستمرار العمل على تذليل كافة المعوقات وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل، مشيراً إلى أن مصر بها العديد من الفرص الواعدة التي يمكن الاستفادة منها بصورة مثلى.

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